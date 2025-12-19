У гостей прямой линии с Путиным забрали квашенную капусту и энергетики

Участники прямой линии с президентом России Владимиром Путиным столкнулись с жесткими мерами безопасности: у гостей изъяли квашеную капусту, энергетические напитки, мандарины и ряд других предметов. Об этом сообщает РИА Новости.

При входе в здание Гостиного двора всех посетителей тщательно досматривают. Запрещенные к проносу вещи складывают в специальные контейнеры, размещенные рядом с рамками металлоискателей. Помимо продуктов питания и напитков, под ограничения попали капли и спреи для носа, шоколадные батончики и другие мелкие предметы. После завершения мероприятия владельцы смогут забрать изъятое.

В перечень запрещенных вещей также включены портативные зарядные устройства, вейпы, любые взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы, баннеры, флаги, фонари, лазерные указки и беспилотники.

Прямая линия с Владимиром Путиным проводится с 2001 года, а в формате, объединенном с большой пресс-конференцией — уже в четвертый раз. В последние годы часть наиболее острых вопросов граждан решается еще до выхода эфира «Итогов года».

Темы обращений традиционно охватывают широкий круг — от международной политики до социальных выплат и развития инфраструктуры. В 2024 году прямая линия состоялась 19 декабря и длилась почти четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — тогда общение с гражданами продолжалось 4 часа 47 минут.

