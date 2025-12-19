У гостей прямой линии с Путиным забрали квашенную капусту и энергетики

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 685 0

На входе в Гостиный двор посетителей ожидал строгий досмотр.

Что изъяли и гостей прямой линии с Путиным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Евдоков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Участники прямой линии с президентом России Владимиром Путиным столкнулись с жесткими мерами безопасности: у гостей изъяли квашеную капусту, энергетические напитки, мандарины и ряд других предметов. Об этом сообщает РИА Новости.

При входе в здание Гостиного двора всех посетителей тщательно досматривают. Запрещенные к проносу вещи складывают в специальные контейнеры, размещенные рядом с рамками металлоискателей. Помимо продуктов питания и напитков, под ограничения попали капли и спреи для носа, шоколадные батончики и другие мелкие предметы. После завершения мероприятия владельцы смогут забрать изъятое.

В перечень запрещенных вещей также включены портативные зарядные устройства, вейпы, любые взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы, баннеры, флаги, фонари, лазерные указки и беспилотники.

Прямая линия с Владимиром Путиным проводится с 2001 года, а в формате, объединенном с большой пресс-конференцией — уже в четвертый раз. В последние годы часть наиболее острых вопросов граждан решается еще до выхода эфира «Итогов года».

Темы обращений традиционно охватывают широкий круг — от международной политики до социальных выплат и развития инфраструктуры. В 2024 году прямая линия состоялась 19 декабря и длилась почти четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — тогда общение с гражданами продолжалось 4 часа 47 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
«Шансов практически нет»: Путин о возможности ВСУ отбить Купянск
12:47
Путин: отсутствие стратегических резервов должно побуждать Киев к переговорам
12:45
«Мы уже идем на запад!» — Путин про действия военных по освобождению Северска
12:41
Москвичи могут связаться с управляющей организацией через «Электронный дом»
12:36
Путин: город Красный Лиман будет взят в ближайшее время
12:34
Путин: Выбив ВСУ из Курской области, Россия полностью взяла военную инициативу

Сейчас читают

Силы ПВО РФ уничтожили 94 дрона украинских боевиков над регионами страны за ночь
Врач бьет тревогу: названы популярные игрушки, опасные для детей
Итоги 2025 года с Владимиром Путиным — прямая трансляция
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026