Ковальчук: крупные платформы несут ответственность перед детской аудиторией

Вокруг детского контента в VK Видео формируется аудитория около 8 млн человек

Старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK Степан Ковальчук в рамках выступления на ПМЭФ рассказал о внутреннем рынке и ответственности крупных платформ перед детской аудиторией.

По его словам, вокруг детского контента в VK Видео формируется дневная аудитория около 8 миллионов человек, при этом образовательный контент смотрят значительно меньше пользователей, чем блогеров, сериалы и мультфильмы.

Ковальчук отметил, что для платформы важно не просто удерживать внимание ребенка, но и помогать ему двигаться к более полезному потреблению:

«Самая опасная точка, за которой мы следим — это переход от 10 до 12-13 лет в зависимости от семьи, когда из полного контроля ты в полном антиконтроле. В этот момент формируется новое восприятие мира, и наша задача — попытаться пустить ребенка по правильному пути».

Он добавил, что VK старается настраивать рекомендательные системы так, чтобы после развлекательного контента ребенку предлагались, в том числе образовательные форматы.

«Уверен, что в плане ответственности перед молодыми пользователями компании в мире начнут перестраиваться, перестанут гоняться друг за другом и перейдут на более созидательный лад. Думаю, что Россия будет в этом процессе одной из первых, так как наш менталитет более созидательный, чем любой другой», — отметил Ковальчук.

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