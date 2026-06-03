Журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить удар ВСУ по автобусу в ДНР

Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг после прямого обращения официального представителя МИД РФ Марии Захаровой согласился выпустить материал о трагедии в ДНР. Об этом он заявил журналистам в рамках ПМЭФ, сообщает ТАСС.

Поводом для контакта стал острый вопрос дипломата — она поинтересовалась, почему западный телеканал систематически игнорирует преступления киевского режима.

«Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня», — ответил Розенберг.

При этом он тут же ушел от терминологии.

«Би-би-си не использует вообще по всему миру это слово, имея в виду определение «теракт», — жестко заявил он.

Атака произошла утром 3 июня. Украинский ударный беспилотник нанес прицельный удар по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Москва — Симферополь в Енакиеве. По последним данным, жертвами стали восесь мирных граждан, еще 11 человек получили ранения. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее 5-tv.ru писал об атаке на пассажирский автобус в ДНР.

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