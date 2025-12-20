Манера переписки может выдать психопата, предупредили психологи

Психолог Энтвистл: манера переписки может выдать психопата

Психологи все чаще обращают внимание на то, что повседневная речь и переписка способны отражать глубинные особенности личности. По словам психолога из Ливерпульского университета Шарлотты Энтвистл, именно язык нередко становится первым сигналом психологических дисфункций — задолго до того, как они проявляются в поведении. Об этом написала Daily Mail.

Эксперт пояснила, что независимо от формата общения — будь то короткое сообщение, электронное письмо, разговор с другом или комментарий в соцсетях — выбор слов может многое рассказать о том, как человек мыслит, чувствует и взаимодействует с окружающими.

Агрессия, ругательства и ненависть — тревожные маркеры

По словам Энтвистл, насторожиться стоит, если в переписке человек регулярно использует ругательства, агрессивную лексику и слова, выражающие ненависть или крайний негатив. Такая манера общения, по данным исследований, чаще встречается у людей с выраженными темными чертами личности.

Психолог отметила, что для таких людей характерно использование враждебного и фрагментарного языка — с акцентом на злость, раздражение и негативные оценки. При этом в их речи значительно реже встречаются слова, указывающие на социальную связь и коллективную идентичность, например «мы», «наш», «вместе».

Что такое «Темная тетрада»

В психологии подобные черты объединяют в так называемую Темную тетраду личности, которая включает четыре характеристики:

Макиавеллизм — склонность к манипуляциям, цинизму и использованию других в личных целях;

Нарциссизм — завышенное чувство собственной значимости, эгоцентризм и дефицит эмпатии;

Психопатия — импульсивность, антисоциальное поведение, бессердечие и отсутствие раскаяния;

Садизм — получение удовольствия от причинения боли, унижения или доминирования над другими.

Ранее исследования уже связывали эти черты с такими особенностями, как склонность к унижению окружающих, одиночество и даже негативное отношение к животным.

Переписка как зеркало личности

Энтвистл подчеркнула, что многие люди, с которыми мы сталкиваемся в работе, отношениях или онлайн, могут демонстрировать более мягкие или, наоборот, более выраженные формы психологических трудностей. Эти особенности часто проявляются именно в языке — задолго до открытых конфликтов или опасного поведения.

По ее словам, наблюдение за речевыми шаблонами помогает лучше понимать других, вовремя распознавать потенциальные риски и безопаснее ориентироваться в социальной среде — как в интернете, так и в реальной жизни.

Пример из криминальной истории

В качестве иллюстрации психолог привела анализ писем австрийского серийного убийцы Джека Унтервегера. Лингвистический разбор показал необычно высокую концентрацию эгоцентричных формулировок — постоянное использование слов «я», «мне», «мое», а также удивительно ровный, почти безэмоциональный тон даже при описании тяжелых событий.

Как распознать тревожные признаки

По мнению специалиста, в повседневном общении — будь то свидания, дружба или онлайн-знакомства — стоит обращать внимание на сочетание нескольких признаков: частое самовозвеличивание, агрессивные формулировки, эмоциональная жесткость и отсутствие слов, подчеркивающих связь с другими людьми.

Именно такая комбинация, по словам Энтвистл, может указывать на нарциссические или психопатические черты личности.

Важно помнить

Эксперты подчеркнули: наличие отдельных языковых особенностей не означает, что человек — психопат. Эта черта существует в спектре, и далеко не все люди с такими особенностями совершают преступления. Многие из них могут быть обаятельными, харизматичными и внешне социально успешными.

Тем не менее понимание этих языковых сигналов может помочь людям быть более осознанными в общении и лучше защищать свои личные границы.

