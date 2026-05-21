Мощный пожар уничтожил десятки строений в Архангельской области

Возгорание рядом с космодромом Плесецк локализовали на площади почти в тысячу квадратных метров.

Фото, видео: ВКонтакте/Мирный официальный/mo_mirniy; 5-tv.ru

Мощный пожар разгорелся в Архангельской области. Стена огня отрезала от населенного пункта и уничтожила сразу несколько десятков строений. Все произошло в Мирном — это город рядом с космодромом Плесецк. Потому к ЧП было приковано особое внимание.

В тушении принимала участие специальная пожарно-спасательная часть. К этой минуте возгорание удалось локализовать. Общая площадь достигла почти тысячи квадратных метров.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Дмитровском муниципальном округе Московской области начался крупный пожар. В селе Белый Раст загорелись склады на площади около трех тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 38 человек и 11 единиц техники.

От Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации прибыли 20 человек и четыре единицы техники.

