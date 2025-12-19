В Перми умер людоед Михаил Малышев

В Перми умер 60-летний людоед Михаил Малышев

В Перми 60-летний людоед Михаил Малышев внезапно умер на приеме в поликлинике. Об этом сообщило агентство URA.RU.

Днем 19 декабря Малышев пришел в поликлинику на прием к врачу. В поликлинике ему стало плохо, и он скончался. Врачи пытались его спасти, но попытки оказались тщетными. По одной из версий, людоед страдал от цирроза печени. Официальная причина смерти пока не уточняется.

Малышев родился 31 октября 1965 года. Развод родителей стал серьезной травмой для будущего преступника. В подростковом возрасте он страдал от лишнего веса, из-за чего часто становился объектом травли со стороны сверстников. Тогда он начал убивать бродячих животных, однако в 1980-м году был задержан за издевательства и поставлен на учет.

Первой жертвой Малышева стала 16-летняя студентка колледжа. В квартиру девушку заманила его сожительница. Мужчина изнасиловал студентку, а после того, как она начала молить о пощаде и упоминать полицию, Малышев зверски зарубил ее топором. Из человеческой плоти людоед и сожительница заготавливали фарш, который потом употреблялся в пищу.

Второй жертвой людоеда стал его собутыльник. В ходе распития спиртного между людоедом, его знакомым и сожительницей произошел конфликт, в результате чего Малышев нанес мужчине несколько ударов топором. Часть человеческого мяса он пустил на фарш, а остальную выкинул.

В 2000 году в дом к Малышеву нагрянули сотрудники правоохранительных органов. В ходе обыска у каннибала нашли около 600 килограммов мяса неустановленного происхождения и мешки с человеческими останками. В том же году суд приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы. Однако людоед вышел из тюрьмы раньше, в 2022 году.

Когда Малышев освободился, то поселился в той же квартире в Перми, где раньше убивал людей. Он устроился работать в приют для животных, где занимался уборкой собачьих вольеров.

