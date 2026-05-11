Такого еще не было: в Минском сельсовете сделали заявление об исчезновении Усольцевых
Местные жители испытали шок, поскольку раньше популярный туристический район не знал подобных происшествий.
Фото: © РИА Новости/Илья Тимин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Исчезновение семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье — первое в этой местности
Пропажа супругов Ирины и Сергея Усольцевых с пятилетней дочерью в районе Кутурчинского Белогорья стала первым подобным случаем в этом востребованном у путешественников месте. Об этом 11 мая сообщила ТАСС глава администрации Минского сельсовета Наталья Бондарь.
«Могу сказать точно: это первая такая пропажа у нас. Место популярное, но не было такого, чтобы сразу исчезли три человека, поэтому для местных жителей это шок», — сказала она.
Семья отправилась в поход к горе Буратинка и перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года. Масштабные поиски охватили более 515 километров лесных дорог и 40 квадратных километров лесного массива, однако результатов не дали.
Позже выяснилось, что Сергей Усольцев владел фирмой по производству краски и должен был 14 октября отчитаться о расходовании государственных грантов. Вместе с женой и ребенком он пропал именно в этот день.
В середине апреля представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду сообщила, что следователи, полиция и спасатели запланировали новый выезд на место исчезновения семьи в мае.
Ранее 5-tv.ru писал о планах следствия и спасателей возобновить поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 5 мая
- Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап
- 29 апр
- Гиблое место: загадка исчезновения Усольцевых и другие тайны красноярской тайги
- 28 апр
- «Тайга свое берет»: после исчезновения Усольцевых в лесах пропал спецназовец
- 28 апр
- «Продают дома»: место исчезновения Усольцевых назвали «вторым перевалом Дятлова»
- 20 апр
- Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
- 17 апр
- Куда пропали Усольцевы? Нейросети проанализировали версии исчезновения семьи
- 17 апр
- Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
- 16 апр
- Виноваты в пропаже Усольцевых? «Банда егерей» в сибирской тайге похищает людей
- 14 апр
- «Отравились и все вместе лежат»: еще одна версия исчезновения Усольцевых в тайге
- 7 апр
- «Вносили хаос»: исчезновение Усольцевых пугающе повторяет кровавую историю 2006 года
87%
Нашли ошибку?