Такого еще не было: в Минском сельсовете сделали заявление об исчезновении Усольцевых

Элина Битюцкая
Местные жители испытали шок, поскольку раньше популярный туристический район не знал подобных происшествий.

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

Пропажа супругов Ирины и Сергея Усольцевых с пятилетней дочерью в районе Кутурчинского Белогорья стала первым подобным случаем в этом востребованном у путешественников месте. Об этом 11 мая сообщила ТАСС глава администрации Минского сельсовета Наталья Бондарь.

«Могу сказать точно: это первая такая пропажа у нас. Место популярное, но не было такого, чтобы сразу исчезли три человека, поэтому для местных жителей это шок», — сказала она.

Семья отправилась в поход к горе Буратинка и перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года. Масштабные поиски охватили более 515 километров лесных дорог и 40 квадратных километров лесного массива, однако результатов не дали.

Позже выяснилось, что Сергей Усольцев владел фирмой по производству краски и должен был 14 октября отчитаться о расходовании государственных грантов. Вместе с женой и ребенком он пропал именно в этот день.

В середине апреля представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду сообщила, что следователи, полиция и спасатели запланировали новый выезд на место исчезновения семьи в мае.

Такого еще не было: в Минском сельсовете сделали заявление об исчезновении Усольцевых
