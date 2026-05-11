Собянин: 15 школ будущего построят в Москве в ближайшие годы

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 39 0

В последние годы в столице значительно изменили подход к проектированию объектов образования: теперь создаются многофункциональные, просторные «школы будущего».

В Москве построят 15 школ будущего — Собянин

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В последние годы в столице начали развивать формат «школ будущего» — многофункциональных, гибких и просторных комплексов. В ближайшие годы в Москве планируют построить 15 таких школ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС. 

Одну из новых школ разместят в Елоховском проезде в Басманном районе. Архитектурный образ здания сформируют гнутые моллированные витражи, а большие фасадные стекла наполнят помещения естественным светом.

Учебное заведение рассчитано на тысячу учеников средних и старших классов. Основной корпус получит четыре этажа, спортивный блок — два.

Центральным пространством проекта станет атриум со стеклянной кровлей. Он объединит обеденный зал, медиатеку и учительскую.

Помимо ИТ-кабинетов и мастерских, проект включает индивидуальные музыкальные студии. Школа создаст условия для интеллектуального, творческого и физического развития детей и войдет в задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как ранее рассказывал Собянин, в столице запустили программу профориентации для учащихся 10 и 11 классов. Проект разработан для учеников социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
Объездил почти весь мир: опытный турист раскрыл самое раздражающее место на планете
16:56
Справедливость есть: сервисам запретили списания после отказа от подписки
16:26
ЕС может начать переговоры о вступлении Украины в объединение уже в июне
16:00
Правила сортировки вещей: как разгрузить гардероб к летнему сезону
16:00
Собянин: 15 школ будущего построят в Москве в ближайшие годы
15:40
В Московском кластере видеоигр и анимации пройдет четвертая «Киберсуббота»

Сейчас читают

Сына певицы Валерии потребовали признать банкротом
Риелтор объяснила, чем залоговое имущество отличается от арестованного жилья
Психолог раскрыла пять причин, почему женщины теряют интерес к сексу
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео