Собянин: 15 школ будущего построят в Москве в ближайшие годы

В последние годы в столице начали развивать формат «школ будущего» — многофункциональных, гибких и просторных комплексов. В ближайшие годы в Москве планируют построить 15 таких школ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

Одну из новых школ разместят в Елоховском проезде в Басманном районе. Архитектурный образ здания сформируют гнутые моллированные витражи, а большие фасадные стекла наполнят помещения естественным светом.

Учебное заведение рассчитано на тысячу учеников средних и старших классов. Основной корпус получит четыре этажа, спортивный блок — два.

Центральным пространством проекта станет атриум со стеклянной кровлей. Он объединит обеденный зал, медиатеку и учительскую.

Помимо ИТ-кабинетов и мастерских, проект включает индивидуальные музыкальные студии. Школа создаст условия для интеллектуального, творческого и физического развития детей и войдет в задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как ранее рассказывал Собянин, в столице запустили программу профориентации для учащихся 10 и 11 классов. Проект разработан для учеников социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей.

