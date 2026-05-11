Главой Грузинской православной церкви избран 57-летний митрополит Шио

Элина Битюцкая
За него проголосовали 22 архиерея.

Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Патриархом всея Грузии избран 57-летний митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио. Об этом сообщает пресс-служба Грузинской патриархии по итогам заседания Священного синода.

Кандидатуру владыки поддержали 22 архиерея из 39 членов синода. За ходом голосования наблюдали 1200 делегатов — как духовных лиц, так и мирян.

Местоблюстителем патриаршего престола митрополит Шио был назначен еще при жизни своего предшественника Илии II — в 2017 году. Прежний глава Грузинской православной церкви отошел в мир иной 17 марта на 94-м году жизни.

Новоизбранный патриарх получил богословское образование сначала в Духовной семинарии Батуми, а затем в России: он окончил Московский институт богословия и Московскую духовную академию. С 2003 года владыка Шио возглавляет Сенакскую и Чкороцкуйскую епархию.

Ранее 5-tv.ru писал о кончине патриарха Илии II, возглавлявшего Грузинскую церковь более четырех десятилетий. Илия II всегда был за то, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией.

