Крик о помощи: исследование раскрыло природу детской агрессии

VG: детская агрессия зарождается из-за пережитого насилия

Дети и подростки, проявляющие жестокость по отношению к окружающим, зачастую сами являются жертвами серьезных психологических и социальных травм. Об этом сообщило VG.

Согласно результатам отчета, подготовленного по заказу Управления здравоохранения Норвегии, несовершеннолетние правонарушители нередко имеют опыт столкновения с насилием, пренебрежением и бедностью. Основной вывод экспертов заключается в том, что агрессивное поведение ребенка почти всегда является лишь внешним симптомом глубоких внутренних проблем, требующих комплексного вмешательства государства.

Министр здравоохранения Ян Кристиан Вестре подчеркнул, что такие подростки обычно растут в условиях колоссального давления. По его мнению, за вспышками насилия скрываются психические расстройства, жестокое обращение в семье, проблемы с наркотиками или тотальная нищета.

«Поэтому так важно, чтобы мы активизировали и скоординировали усилия всех служб, работающих с уязвимыми группами молодежи», — заявил Вестре в беседе с журналистами.

Его коллега, министр юстиции Астри Аас-Хансен, добавила, что тяжелый жизненный багаж не является оправданием преступления, но служит важным объяснением того, как ребенок дошел до точки невозврата.

Она отметила, что часто система реагирует слишком поздно, хотя дети неоднократно пытались подать сигналы о помощи, которые остались незамеченными взрослыми.

Особое внимание в докладе уделяется тому, что термин «дети, причиняющие вред другим» редко используется профильными ведомствами в едином ключе. В медицинских учреждениях агрессия может рассматриваться просто как симптом диагноза, а в социальных службах — как одна из многих причин для беспокойства.

Это приводит к тому, что подростки становятся «перекати-полем» между разными инстанциями, ни одна из которых не берет на себя полную ответственность за их реабилитацию.

Специалисты настаивают на необходимости создания единой системы мониторинга в муниципалитетах, чтобы предотвратить воспроизводство циклов насилия. Министры убеждены: для решения проблемы власти должны не просто наказывать, а бесстрашно анализировать первопричины девиантного поведения, помогая детям справляться с их собственными травмами до того, как они совершат непоправимое.

Исследование базируется на интервью со 120 специалистами из различных областей, включая образование, полицию, здравоохранение и службы опеки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.