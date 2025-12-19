Спасла жизнь и предсказала будущее: Киркоров рассказал о родстве с Вангой

Киркоров заявил, что является двоюродным племянником Ванги

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что является двоюродным племянником провидицы Ванги. Об этом исполнитель хита «Единственная» рассказал в новом выпуске популярного астрологического шоу в сети.

«Да, я ее двоюродный племянник. У меня была такая история: я был маленьким и очень заболел в Болгарии, это было дело, очень заболел, и я прямо вот уже концы отдавал. И они меня в охапку схватили с мамой и повезли к бабе Ванге. Она там что-то пошаманила, там что-то травку дала и говорит: „Ну, все нормально, приедет домой, два-три дня — все пройдет“», — рассказывает поп-король.

Киркоров тогда действительно быстро излечился. Также Ванга напророчила, что артист женится в 27 лет, и все знаковые женщины в его жизни будут с именем на букву А.

«Так и произошло: Алла, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко, Алла-Виктория — дочь», — отметил Киркоров.

