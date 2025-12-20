Несколько опорных пунктов полностью уничтожены.
Артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе.
Украинских боевиков засекли с дронов, когда те спешно пытались оборудовать боевые позиции в городской застройке Гуляйполя. Разведка зафиксировала движение групп и подготовку укрытий, что позволило точно определить места дислокации ВСУ.
Координаты целей оперативно передали артиллерийским расчетам орудий «Гиацинт-Б». Работая в связке с разведывательными дронами, артиллеристы нанесли серию ударов по выявленным целям. Несколько опорных пунктов полностью уничтожены, попытку формирования укрепленного района удалось сорвать, что создало условия для продвижения штурмовиков в городской черте.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
