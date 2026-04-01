Российские военные успешно применили новый беспилотник. Лучшее видео из зоны СВО

Андрей Черненко
Дрон сбросил противотанковую мину ТМ-62.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Операторы подразделения беспилотных систем «Южной» группировки в боях за Константиновку успешно применяют новый отечественный тяжелый беспилотник «Гекса-кран». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Дрон сбросил противотанковую мину ТМ-62, уничтожив укрытие противника, и выполнил последовательные сбросы трех боеприпасов, разрушив укрепления ВСУ. Беспилотники круглосуточно ведут разведку и обеспечивают огневое поражение целей, способствуя продвижению штурмовых подразделений. Командир взвода с позывным «Гера» отметил технологичность «Гекса-крана», превосходящего БпЛА R-18.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

