Сотрудники ФСБ в Белгородской области задержали украинского шпиона

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали шпиона, который передавал данные о скоплениях и передвижениях российских военных украинской стороне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Передавал разведданные стороне Украины <…>. Он (сотрудник Главного управления разведки Украины. — Прим. ред.) меня просил, чтобы передавал передвижения на границе скопления войск или на дороге скопление войск Российской Федерации», — признался задержанный.

Кроме того, он снабдил ВСУ данными о том, что российские военные находятся в одном из населенных пунктов. По тому месту был нанесен удар и пострадали люди.

Общение шпиона с сотрудником спецслужбы Украины проходило через мессенджеры. Все данные он передавал устно. За полученную информацию со стороны Незалежной приходило вознаграждение через онлайн-игры. Задержанный, по его словам, средства не обналичивал, а тратил их там же.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Максимальный срок наказание за это преступление — лишение свободы сроком до 20 лет.

