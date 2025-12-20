Владимир Путин примет участие в саммите СНГ в Петербурге

Российский лидер обсудит с лидерами стран-участниц актуальную экономическую и политическую повестку.

Когда пройдет следующий саммит СНГ

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент РФ Владимир Путин 21–22 декабря в Санкт-Петербурге примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

Участники саммита обсудят актуальную повестку деятельности ЕАЭС и наметят ориентиры для углубления процессов интеграции и развития единого экономического пространства. Также глава государства проведет двусторонние беседы с иностранными лидерами, а 22 декабря в Северной столице состоится традиционная неформальная встреча лидеров государств — участников Содружества.

Кроме того, будет утвержден ряд значимых поручений и договоров, включая соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией.

Одной из главных тем прошедшего саммита СНГ в Таджикистане стала глобальная и региональная безопасность. Представители стран-участниц, а также дальнейшие меры по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. По итогам встречи в Душанбе были подписаны почти 20 соглашений, включая договоренность о противодействии терроризму.

