Неожиданный эффект кимчи: как корейский суперфуд меняет работу иммунитета

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

Ученые из Южной Кореи впервые подробно описали на клеточном уровне, каким образом употребление кимчи способствует укреплению защитных функций организма.

Кимчи укрепляет иммунитет: данные исследования

Фото: 5-tv.ru

Science News: Капуста кимчи усиливает иммунную систему человека

Регулярное потребление традиционного корейского блюда — ферментированной капусты кимчи — может усиливать иммунную систему. Об этом говорится в материале Science News со ссылкой на данные исследований Национального научно-исследовательского совета Кореи (National Research Council of Science & Technology. — Прим. ред.).

В ходе клинического испытания в течение 12 недель одни участники употребляли в пищу разные виды кимчи, другие — плацебо, после чего исследователи анализировали активность иммунных клеток с помощью передовых методов генетического анализа. Ученые обнаружили усиление активности ключевых иммунных клеток у тех, кто употреблял кимчи.

Кроме улучшения иммунной функции, исследование показало, что способ ферментации влияет на интенсивность эффекта: кимчи, ферментированное с использованием стартовых культур (специальные смеси бактерий, дрожжей или плесени в виде порошка. — Прим. ред.), продемонстрировало более выраженные изменения в клеточной активности по сравнению с натурально ферментированным продуктом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про неизвестные блюда национальной русской кухни такие, как каша из березы, кундюмы и репня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

