Доля расчетов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 93%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания объединения.

Глава государства отметил, что внутри союза сформирована устойчивая платежная система, которая не зависит от внешнего влияния.

«В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего валяния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчеты выполняются в нацвалютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93%», — подчеркнул президент.

По словам Путина, в текущем году доля неэнергетического экспорта России в страны ЕАЭС увеличилась на 20%. Он также указал, что в рамках объединения удалось устранить значительную часть торговых барьеров, что положительно сказалось на взаимной торговле.

Президент добавил, что экономическое сотрудничество государств союза способствует общему росту экономик и повышению качества жизни граждан. Совокупный ВВП стран ЕАЭС демонстрирует положительную динамику, при этом наибольшие темпы роста, как отметил Путин, показывает Киргизия.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что укрепление транспортного каркаса остается одним из приоритетных направлений сотрудничества стран Евразийского экономического союза, поскольку развитие логистики напрямую влияет на устойчивость и эффективность интеграционных процессов.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил приумножение значения ЕАЭС для экономического потенциала.

