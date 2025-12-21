Лукашенко отметил приумножение значения ЕАЭС для экономического потенциала

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Союз доказал жизнеспособность выбранной модели взаимодействия.

Как Лукашенко оценил значения ЕАЭС для экономики

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

В условиях усиливающегося внешнего давления Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не только сохранил устойчивость, но и укрепил свою роль для экономик стран-участниц. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Белорусский лидер, подводя итоги реализации стратегических направлений интеграции, подчеркнул, что, несмотря на «колоссальное внешнее давление», объединение сумело приумножить свое значение для укрепления экономического потенциала государств союза. По его словам, ЕАЭС доказал жизнеспособность выбранной модели взаимодействия.

Ключевые экономические показатели стран-участниц, как было отмечено на заседании, демонстрируют положительную динамику. Лукашенко обратил внимание, что устойчивый интерес со стороны стран глобального большинства к сотрудничеству с государствами ЕАЭС подтверждает актуальность евразийской интеграции и усиливает роль объединения как одного из центров экономического притяжения.

Глава Белоруссии также указал на необходимость более решительных шагов внутри союза, в частности — по снижению зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции. Он отметил, что во всех странах ЕАЭС продолжается рост заработных плат, а уровень безработицы остается на минимальных значениях. Кроме того, уже сформирована «солидная основа» для перехода к новому этапу интеграционного развития.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. Российский лидер отметил расширение взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества, а также углубление кооперационных связей между участниками союза. Он подчеркнул, что эти процессы приносят практическую выгоду каждому государству.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лукашенко заявил о переходе председательства в ЕАЭС к Казахстану в 2026 году.

