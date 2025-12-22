ЕАЭС укрепляет позиции в мировой экономике

Вопросы экономики и роста взаимной торговли лидеры Евразийского экономического союза обсудили на заседании в расширенном формате. Его открыл президент РФ Владимир Путин. По словам президента, сегодня ЕАЭС — один из самых перспективных в мире рынков. Присоединиться к нему планирует Индия.

А уже сейчас соглашение о свободной торговле в рамках союза подписано с Индонезией. О том, какие перспективы открывает этот документ — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В Колонном зале — главы государств пяти стран-участников и имеющие статус наблюдателя: Узбекистана и по видеосвязи — Кубы. За 11 лет работы ЕАЭС они сделали одним из крупнейших объединений в мире.

«Наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза развивается весьма успешно. На деле способствует экономическому росту стран-участниц, повышению доходов бизнеса, а главное — улучшению качества жизни и благосостояния людей. Так, в текущем году наши экономики демонстрируют уверенную, позитивную динамику, растет совокупный ВВП. И, конечно, чемпионом, я думаю, у нас является Кыргызстан с таким заметным ростом — десять с лишним процентов валового внутреннего продукта. Конечно, это очень хороший показатель», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Участники отмечают успехи союза. Товарооборот вырос до почти триллиона долларов, а объем взаимной торговли только в прошлом году составил около 100 миллиардов. Подсчеты в американской валюте, но многие расчеты уже происходят в национальной.

«Торговля СНГ вместе охватывает огромный рынок, 730 миллионов потребителей. При этом в проработке находится еще и и преференциальное соглашение с Индией, страной, проводящей суверенную внешнюю политику, надежным партнером, с рынком на полтора миллиарда человек», — продолжил российский лидер.

Уже сейчас у ЕАЭС есть надежные партнеры — Арабские Эмираты, Монголия, Китай и Иран.

«Соглашение о свободной торговле, которое мы подписали, привело к тому, что сейчас объем нашей торговли увеличился, и мы стремимся, чтобы увеличить торговлю со всеми пятью странами Евразийского экономического союза, особенно с Россией», — отметил посол Ирана в России Казем Джалили.

Теперь в числе новых игроков Индонезия, ее представитель в зале. Страна поставляет кофе, какао, текстиль. Мы им — зерно, продукты тяжелой промышленности. Туристы из России полюбили отдых на островах, в этом году поездки выросли по сравнению с прошлым годом на треть. В союзе ждут и других участников.

«Перед нами стоит задача по формированию перечня новых партнеров. Таких немало, желающих. Полагаю, что среди стран Африки и Азии много дружественных нам государств, торговые контакты с которыми способны укрепить экономический потенциал союза», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называет нынешний союз один из главных мировых поставщиков продовольствия.

«Евразийский экономический союз по праву претендует на роль мирового транспортно-логистического узла или, как сейчас принято говорить, хаба. Через территории наших государств пролегают важнейшие международные коридоры, такие как Западная Европа, Западный Китай, Север-Юг, Транскаспийский и Международный транспортный маршрут», — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Как вы знаете, по ряду направлений наш союз занимает лидирующие позиции в мире. То есть, ряд есть преимуществ, которые мы можем миру предложить», — сказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев.

А привилегии для стран-партнеров огромные. В первую очередь, освобождение от пошлин. Запущен ЕАЭС 2.0, новый план работы. В будущем году, по словам Владимира Путина, в реальном времени можно будет отслеживать перевозки грузов среди государств-участников. Появятся новые туристические маршруты.

Участники совета обсуждали развитие сотрудничества около четырех часов.

Заседание глав стран-участников Высшего Евразийского экономического совета проходило в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина, здесь собрана уникальная электронная коллекция исторических документов, например, оригиналы Конституций СССР и России.

Делегации из стран-участников смогли изучить интерьеры. С Сенатской площади каждый из тех, кто присутствовал в зале, уезжали в приподнятом настроении.

