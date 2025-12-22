Несут тепло и свет: в России отмечают День энергетика

Успешно налаживают международные связи наши энергетики. Они сегодня отмечают профессиональный праздник и продолжают возводить по всему миру самые современные атомные электростанции. А управлять ими уже помогает искусственный интеллект.

Россия — признанный лидер в развитии технологий «мирного атома». Хитом продаж стала уникальная «ядерная ловушка». Такую сейчас монтируют в Северной столице. Масштабы и сложность этой конструкции оценил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Их праздник традиционно совпадает с подведением итогов года. Сухие цифры: залили 200 тысяч кубометров бетона, проложили 30 тысяч тонн арматуры. Масштабы понимаешь, когда оказываешься на так называемых турбинных и ядерных островах строящихся реакторов ЛАЭС.

«В этом году мы поднялись достаточно высоко, здание реактора сейчас на отметке плюс девять метров от нуля. Было забетонировано перекрытие кольцевого коридора системы преднапряжения защитной оболочки», — рассказал заместитель директора по капитальному строительству ЛАЭС-2 Евгений Милушкин.

ЛАЭС зажигает каждую вторую лампочку Санкт-Петербурга и области, дает энергию в Карелию, безопасность здесь — ключевой приоритет.

Защитная оболочка состоит из 24 огромных сегментов, каждый весит около восьми тонн. Потом все эти части герметично соберут на этом гигантском стапеле, словно части огромного корабля, и при помощи башенного крана, который может поднимать до 2000 тонн, отправят непосредственно в реактор.

Уникальная отечественная разработка — «ядерная ловушка», та, что заступит на постоянное «дежурство», и, если вдруг понадобится, примет в себя расплав, остудит его и законсервирует. Наши «ловушки» уже используют при строительстве АЭС за рубежом.

«Росатом» способен предоставить весь вид услуг для стран-новичков, начиная с подготовки законодательства, заканчивая не только проектированием самой АЭС, но и предоставлением ядерного топлива на весь период эксплуатации, переработку облученного топлива, подготовку специалистов», — добавил эксперт в области геоэнергетики, редактор интернет-портала Борис Марцинкевич.

Наши энергетики строят в Египте, Турции, Венгрии, Бангладеш, Китае, Индии, идут переговоры с Вьетнамом и Эфиопией. Наша страна — лидер по количеству энергоблоков, сооружаемых за рубежом.

Обновление реакторов по России — еще одна задача, энергично идет стройка восьмого блока в Нововоронеже, закончат в 2037 году. Кстати, самый первый энергоблок ВВЭР-1200 поколения 3+, который сейчас считают самым совершенным и безопасным, был запущен как раз здесь.

«Современные блоки рассчитаны на более чем 60-летний период эксплуатации, то есть вплоть до ста лет. Мысль о том, что блоки, построенные в 2035 году будут работать до 2135 года, воодушевляет», — сказал заместитель начальника реакторного цеха № 6 Нововоронежской АЭС Павел Огнерубов.

Учитывая, что профессия энергетиков сильна династиями, на объектах, которые строил еще дед, легко может работать внуки, а сама эта стройка обеспечит до тысячи новых рабочих мест и приток кадров в комфортные и безопасные города-спутники.

Безопасные потому, что все системы атомных станций не просто продублированы, они совершенствуются ежедневно. На Нововоронежской в этом году ввели систему интеллектуальной поддержки оператора.

«Аппаратура сама отслеживает, насколько, например, правильно собрана технологическая система. Если нарушаются какие-то условия действий безопасной эксплуатации, она, опять же, дает подсказки», — подчеркнул заместитель главного инженера по эксплуатации 4-й очереди Нововоронежской АЭС Максим Тучков.

Так что искусственный интеллект пришел даже сюда, подавать настоящее тепло и энергию в дома. Сегодня доля атомной энергии от всей вырабатываемой по стране — 20%. Профессиональный праздник энергетики традиционно встречают на работе, чтобы в городах, пока они трудятся, зажигались огни гирлянд на новогодних елках.

