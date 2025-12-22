Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

История с продажей квартиры артистки получила неожиданное продолжение не только в судах, но и в русском языке.

Выражение «Схема Долиной» войдет в словарь неологизмов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Словосочетание «схема Долиной», а также еще четыре устойчивых выражения, возникших на фоне резонансной истории с продажей квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной, войдут в словарь неологизмов 2025 года. Об этом рассказал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН и руководитель проекта «Словари новых слов» Валерий Ефремов в комментарии РИА Новости.

«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение „схема Долиной“ — это лето 2024 года. Дальше „эффект Долиной“ — это декабрь 2024 года. Потом „бабушкина схема“ — это лето 2025 года, „казус Долиной“ — осень 2025 года. И „бабушкин вариант“ (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью. — Прим. ред.) — это декабрь 2025 года», — сказал филолог.

Ефремов отметил, что подобные языковые процессы уже наблюдались ранее. В качестве примера он привел историю вокруг «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, которая также породила целый ряд новых слов и выражений. Некоторые из них — например, «головечеринники» или «свитер извинений» — со временем стали использоваться самостоятельно, уже вне первоначального скандального контекста.

Резонанс вокруг имени Долиной связан с судебными разбирательствами из-за недвижимости. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск артистки, оспаривавшей сделку по продаже квартиры Полине Лурье. Певица настаивала, что стала жертвой мошенников и дала согласие на сделку, находясь под влиянием обмана. Суд признал право собственности на жилье за Долиной и прекратил его за покупательницей.

Позднее апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение. Однако защита Лурье обратилась в Верховный суд России, который во вторник отменил предыдущие судебные акты и признал Лурье законным собственником квартиры, приобретенной у Долиной.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака


