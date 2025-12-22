Мужчина пошел на серию краж ради интимной операции

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 2 010 0

В итоге задуманное пришлось отложить — воришка получил тюремный срок.

Мужчина пошел на серию краж ради интимной операции

Фото: www.globallookpress.com/Charles Reed

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США суд приговорил жителя штата Луизиана к шести годам лишения свободы за серию краж и финансовых махинаций, совершенных с целью оплаты интимной пластической операции. Об этом сообщает WALA.

По данным следствия, 25-летний Рашон Энтони Робинсон-Миллс в период с августа 2023 года по январь 2024 года систематически похищал почтовые посылки, а также занимался подделкой банковских чеков, чтобы получать денежные переводы. В октябре 2025 года он признал свою вину по этим эпизодам.

Ожидая вынесения приговора, мужчина устроился курьером крупного маркетплейса, однако продолжил преступную деятельность. На этот раз он начал красть кредитные карты, которые впоследствии использовал для оплаты услуг и покупок.

Следствие установило, что с помощью похищенных карт Робинсон-Миллс пытался оплатить операцию по увеличению пениса, которую планировал провести в штате Алабама. Довести задуманное до конца ему не удалось.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет тюремного заключения, а также пяти лет надзора после освобождения. Кроме того, его обязали возместить пострадавшим ущерб на сумму более 60 тысяч долларов, что составляет около пяти миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:53
«Единая Россия» передала бойцам СВО в Ростовской области спецтехнику
11:41
Триллион на горизонте: ЕАЭС укрепляет позиции в мировой экономике
11:35
Анна Темная или Зачатьев день: что можно и нельзя делать 22 декабря
11:26
Мужчина закопал тещу на кладбище для животных и оформил на нее кредиты
11:12
Генерал-лейтенант Сарваров погиб при взрыве автомобиля в Москве
10:59
Собянин: завершено устройство 11 всесезонных спортивных площадок нового формата

Сейчас читают

Средняя Азия заберет часть европейских объемов «Газпрома»
Самый юный подозреваемый: в Швеции задержали 12-летнего киллера
Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026