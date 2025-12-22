В Эрмитаже открылась выставка искусства эпохи модерна

В Государственном Эрмитаже при поддержке НК «Роснефть» начала работу экспозиция, посвященная прикладному искусству эпохи модерна — художникам второй половины 80-90-х годов XIX века. На выставке представлены разные виды прикладного искусства — от керамики и ювелирных изделий до мебели и шпалер.

Среди выставленных произведений — одна из девяти шпалер работы Уильяма Морриса. Также посетители могут ознакомиться с изделиями из стекла, аксессуарами, мебелью и другими шедеврами прикладного искусства

«Лет 50 тому назад даже сама идея подобной выставки вызывала внутреннее отторжение, хотя экспонаты уже были. Это было время, когда дизайнеры решили, что именно они могут изменить мир, творя красоту и окружая мир красотой», — говорит директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Многие их этих экспонатов выставляются впервые. Весомая часть — дипломатические дары императорской семье, остальное сотрудники Эрмитажа разыскивали по частным коллекциям и даже комиссионным магазинам. Так, посетители могут увидеть стол императора Александра III работы Эмиля Галле. Предмет мебели украшен различными растениями в старинной техничке набора. Каждый цветок символизирует отдельный город французской провинции Лотарингия.

«Искусство эпохи модерна» будет постоянной экспозицией Эрмитажа. Первые два зала — с современными витринами — удалось открыть при поддержке генерального спонсора проекта — компании «Роснефть».

«Мы очень рады быть причастными к тем проектам большого масштаба, каждый из которых является значимым для российской и для мировой культуры. Уверен, что данная выставка станет настоящим подарком для ценителей искусства», — заявил генеральный директор ООО «РН_Северо-Запад» (входит в ПАО «НК «Роснефть») Сергей Кириллов.

Для посетителей экспозицию откроют 25 декабря. В будущем выставку дополнят еще три зала. Расцвет эпохи модерна наглядно покажут уникальные коллекции стекла, платьев и аксессуаров, которые сформировали новые представления о красоте и современном искусстве.

