В Норильске мать оставила четверых детей на несколько суток одних: умер пятимесячный ребенок

Айшат Татаева
Айшат Татаева 48 0

Женщина оставила несовершеннолетних без еды и присмотра на четыре дня.

Фото, видео: СК по Красноярскому краю и Хакасии; 5-tv.ru

В Норильске пятимесячный младенец скончался от истощения, еще двое малолетних детей были госпитализированы. Об этом сообщили в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как установило следствие, 35-летняя женщина проживала в квартире вместе с четырьмя детьми — дочерьми 15, двух и одного года, а также пятимесячным сыном. По версии правоохранительных органов, с 14 по 17 декабря 2025 года она покинула жилье и на несколько суток ушла к знакомому, оставив детей без надлежащего ухода и питания.

В результате продолжительного отсутствия еды 17 декабря младенец умер от истощения. Двое самых маленьких детей были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, а старшую девочку временно поместили в социальный приют.

В отношении жительницы Норильска возбуждено уголовное дело. Ей вменяется убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц системы профилактики — проверка будет проводиться по статье 293 УК РФ («Халатность»).

