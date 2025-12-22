«Повышает риск ошибок»: названы три главные психологические проблемы россиян на работе

|
Александра Якимчук
Некоторые трудности снижают продуктивность работы и становятся частой причиной увольнений.

Выгорание в конце года

Фото: 5-tv.ru

HR-директор Зеленкова: до 50% сотрудников сталкиваются с выгоранием к концу года

К концу года около половины работающих россиян испытывают стресс из-за работы. Об это изданию Газета.ру рассказала HR-директор Екатерина Зеленкова.

Она отметила, что около 40% команды как крупной, так и средней компании приближены к зоне риска по выгоранию либо испытывают сложности с эмоциональной регуляцией к концу года. Кроме того, почти половина в это время испытывает стресс.

Все это может быть предвестником увольнений, срывов установленных сроков, снижения вовлеченности и саботажа.

«Даже если на первый взгляд команда работает стабильно, высокий уровень воспринимаемого стресса может сигнализировать о том, что сотрудник близок к эмоциональному срыву. Это повышает риск ошибок, прокрастинации, конфликтов и падения общей продуктивности», — подчеркнула эксперт.

При выявлении признаков чего-то из вышеперечисленного в коллективе Зеленкова рекомендовала проработать это с каждым сотрудником индивидуально, провести конфиденциальные встречи с руководителями, оценить уровень нагрузки и определить пути поддержки.

В первую очередь, специалист советовала обратить внимание на объем работы. И провести коррекцию: минимизировать переработки, непредсказуемость графика и срочные задачи. Важно уметь планировать задачи заранее и расставлять приоритеты на два месяца вперед.

Все это критически важно для работников «в красной» зоне риска.

Для сотрудников с умеренным уровнем стресса необходимо отделять рабочее и личное: ограничивать чаты и звонки, отключатся от задач за пределами рабочего времени. Коме того, постоянная поддержка руководства и коллектива помогут сохранить вовлеченность, добавила HR-директор.

Нужно также проводить анонимные опросы раз в пару месяцев для мониторинга уровня выгорания в команде и формирования комплекса мер для его предотвращения. Ведь выгорание — одна из основных причин увольнений, напомнила Зеленкова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как понять, что пора в отпуск и когда лучше отдыхать.

