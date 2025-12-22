Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны

Из-за разглашения государственной тайны задержан начальник УМВД России по городу Магнитогорск, полковник полиции Константин Козицын. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По информации инсайдера, Козицын поделился данными, которые относятся к гостайне, с представителем коммерческой организации. У человека, которому он предал информацию, соответствующего допуска нет. Кроме того, начальник городского УМВД использовал свое должностное положение для лоббирования интересов данного человека.

Подполковник подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «Разглашение гостайны».

«Руководством ГУМВД России по Челябинской области по данному факту назначена служебная проверка. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей», — уточнили в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/очевидец

В ведомстве подчеркнули, что при подтверждении вины Козицына, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также понесет соответствующее наказание в установленном законом порядке.

Задержанием полковника полиции занимались сотрудники УФСБ по Челябинской области. Известно, что по месту жительства и службы задержанного были проведены обыски и прочие следственные мероприятия.

Также источник издания уточнил, что Козицын известен связями в кругах высокопоставленных чиновников и бизнес-элиты. Среди его знакомых, например, числится экс-владелец Южно-Уральской горно-перерабатывающей компании Константин Струков.

