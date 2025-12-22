«Угроза для всего человечества»: актер дубляжа Всеволод Кузнецов высказался об ИИ

Всеволод Кузнецов считает ИИ угрозой для всего человечества

Искусственный интеллект способен не только вытеснить актеров озвучивания, но и со временем стать угрозой для всего человечества. Такое мнение высказал актер дубляжа Всеволод Кузнецов, рассуждая о будущем профессии и развитии технологий в интервью политологу Дмитрию Егорченкову.

«Искусственный интеллект — это угроза прежде всего для всего человечества. Сейчас он не умеет думать. Когда он научится думать — надеюсь, что не научится — он первым делом посмотрит фантастику по Айзеку Азимову, „Терминатора“ — и начнется война машин», — заявил Кузнецов.

Актер считает, что опасаться стоит не только людям творческих профессий. По его мнению, ИИ в перспективе будет вытеснять с «планеты» конкурентов вообще, а не только артистов. Кузнецов давно относится к этой теме настороженно и даже на бытовых праздниках нередко заводит разговоры о чипах, роботах и фантастических сценариях, поскольку в детстве много читал Азимова и другую научную фантастику.

Говоря о дубляже, Кузнецов отметил, что технологии уже активно используются в этой сфере, в том числе на телевидении. Зритель не всегда может распознать искусственный интеллект на коротких фразах или отдельных словах, но на длинных и особенно эмоциональных отрезках разница становится очевидной.

Актер видел примеры, где классические персонажи — Шерлок Холмс и доктор Ватсон — были озвучены искусственным интеллектом на разных языках. Тембры, по его словам, получились похожими, однако исчезло главное — «химия» и внутренняя энергия, которая возникает между живыми актерами. Кузнецов подчеркнул, что именно это ощущение невозможно воспроизвести машиной.

Он также добавил, что сложнее всего в новой реальности придется тем артистам, которые не вкладывают в работу мысль и эмоцию. По его мнению, таких исполнителей легче всего заменить алгоритмами, поскольку их манера речи уже близка к «механической». Кузнецов уверен: искусственный интеллект так и не сможет научиться передавать подлинную эмоциональную мысль, стоящую за словом, а значит — полностью заменить живого актера ему не удастся.

