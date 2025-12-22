Виктория Бекхэм пользуется: какая косметологическая процедура популярна у звезд

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Зима и осень — это лучшие времена года для подобного ухода.

Косметологические процедуры звезд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Косметолог Каминская: многие звезды пользуются процедурой RF-лифтинг Morpheus8

Косметическая процедура RF-лифтинг Morpheus8 пользуется популярностью и у мировых, и у отечественных знаменитостей. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-косметолог Екатерина Каминская.

Она отметила, что данной услугой не пренебрегает даже певица и дизайнер Виктория Бекхэм. Так как эта процедура дает естественный и долговременный результат.

RF-лифтинга Morpheus8 микроиглами создает на коже микроканалы, а радиочастотная энергия (RF) точечно на глубину до четырех миллиметров прогревает слои дермы.

«Двойное воздействие мгновенно подтягивает кожу за счет сокращения коллагеновых волокон, а также запускает долгосрочную программу омоложения: интенсивную выработку собственного коллагена и эластина. То есть эффект не ограничивается моментальным лифтингом, а нарастает в течение нескольких месяцев, возвращая коже упругость, ровный тон и рельеф», — подчеркнула косметолог.

Каминская добавила, что эта процедура помогает в борьбе с морщинами, птозом, рубцами и расширенными порами. Данная услуга подходит для всех типов кожи и признана безопасной Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств в США (FDA).

После подобного ухода появляются легкое покраснение и отечность, которые проходят в течение одного-трех дней.

Идеальное время года для данной процедуры — осень или зима, заверила эксперт, так как сниженная солнечная активность создает более щадящие условия для восстановления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как стресс сказывается на состоянии кожи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
«Не очень талантливые»: Всеволод Кузнецов объяснил «плохую» дикцию актеров
17:45
Путин заявил о хороших планах РФ и Армении по сотрудничеству в сфере энергетики
17:36
Виктория Бекхэм пользуется: какая косметологическая процедура популярна у звезд
17:18
Путин выразил соболезнования Рахмону в связи с гибелью ребенка в Подмосковье
17:11
Экс-супруг блогера Лерчек заявил о нехватке средств для уплаты налогов
17:02
Путин: у РФ и Казахстана по всем направлениям нет ни одного спорного вопроса

Сейчас читают

Средняя Азия заберет часть европейских объемов «Газпрома»
Племянник Екатерины Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Умерла страдавшая от деменции бывшая жена Чака Норриса
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026