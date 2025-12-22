«Большой уязвимый орган»: как стресс сказывается на состоянии кожи

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Врач предупредила, что из-за негативных эмоций изменения могут происходить даже на уровне ДНК клеток.

Как стресс сказывается на состоянии кожи

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

Дерматовенеролог Киселева: стресс — одна из причин преждевременного старения

Хронический стресс — это одна из причин преждевременного старения. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог Анаид Киселева.

«Кожа — большой и уязвимый орган, который реагирует не только на внешние факторы вроде солнца, экологии и питания, но и на внутренние — гормональные, иммунные и эмоциональные. Современные исследования показывают, что стресс усиливает как естественное возрастное старение, так и повреждения, связанные с внешней средой», — пояснила эксперт.

При хроническом стресс в теле повышается уровень таких гормонов, как: кортизол и адреналин, уточнила медик. Они нарушают выработку коллагена и эластина, что ослабляет кожный барьер, быстрее уходит влага, а значит, покров становится сухой, подверженный раздражению и более уязвимый.

Дерматовенеролог добавила, что если постоянно испытывать негативные эмоции, то начинают накапливаться свободные радикалы, из-за чего снижается плотность и упругость кожи и ускоряется появление первых морщин.

Так же стресс становится причиной низкой регенерации данного органа, ухудшения состояния сосудов кожи, появлению тусклости и дряблости. Кроме того, может повредиться ДНК клеток кожи, в следствии чего они быстрее стареют и хуже восстанавливаются, отметила Киселева.

Из-за стресса нередко возникают проблемы с питанием и метаболизмом из-за чего повышается уровень сахара. Это приводит к нарушению структуры коллагеновых и эластиновых волокон, усилению воспаления ухудшают микроциркуляцию и кислородоснабжение тканей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие действенные методы подготовят кожу к новогодним праздникам.

«Большой уязвимый орган»: как стресс сказывается на состоянии кожи
