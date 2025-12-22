«Афигели все»: Карнавал опубликовала видео с новым возлюбленным

Совместное появление блогера с мужчиной вызвало обсуждение в сети.

Валя Карнавал подтвердила свои отношения с предпринимателем Эвояном

Блогер и певица Валя Карнавал появилась в компании предпринимателя Аргишти Эвояна. Видео блогер разместила в социальной сети.

В подписи к видео Карнавал задала риторический вопрос о том, чем можно удивить аудиторию к концу года.

«Чтоб такого сделать, чтобы в конце года афигели все?», — написала Карнавал.

На кадрах блогер смотрит в камеру, в то время как ее спутник находится за рулем автомобиля. Официальных комментариев относительно характера их отношений Карнавал не дала, однако сам формат совместного появления был воспринят пользователями как недвусмысленный сигнал.

Интерес к личности Аргишти Эвояна возник ранее. Молодого человека неоднократно замечали рядом с Карнавал, а весной 2025 года в интернете появились сообщения о возможных романтических отношениях. Обсуждение усилили снимки блогера с кольцом на безымянном пальце, а также кадры из поездки в Армению, после которых пользователи предположили, что Карнавал могла знакомиться с родственниками предполагаемого избранника.

Аргишти Эвоян не является публичной персоной и не ведет социальных сетей. Из открытых источников следует, что он окончил экономический факультет МГУ и работает в ресторанном бизнесе, являясь совладельцем сети кафе. Ранее он состоял в браке, при этом заявление о расторжении было подано его супругой в 2023 году. Эвоян старше Вали Карнавал на пять лет.

Осенью внимание поклонников также привлекла фотосессия блогера в свадебном платье, на которой было видно обручальное кольцо на левой руке, что соответствует армянской традиции. Позднее стало известно, что съемка была связана с запуском нового бренда одежды Карнавал.

