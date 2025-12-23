Захарова опровергла информацию об эвакуации семей дипломатов РФ из Венесуэлы

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 57 0

Подобное нагнетание напряженности вокруг страны происходит не в первый раз.

Какую информацию опровергла Захарова в адрес Венесуэлы

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью 5-tv.ru опровергла информацию Associated Press (АР) о якобы эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы.

Политик назвала подобные действия информационного агентства «классической дезинформацией» с целью влияния на ситуацию внутри Венесуэлы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в МИД РФ указали на целенаправленное нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы из-за одностороннего характера решений, который создает угрозу международному судоходству. Как отметили в министерстве, эскалация конфликта между США и Венесуэлой может обернуться непредсказуемыми последствиями для Западного полушария.

До этого, 17 декабря, американский журналист Такер Карлсон предупредил о вероятном объявлении войны со стороны США Венесуэле. В тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил ООН об угрозе суверенитету страны, осудив «эскалацию угроз» Вашингтона. Однако Конгресс США отклонил резолюцию против боевых действий на территории Венесуэлы. Документ поддержали 211 конгрессменов, против проголосовали 213 законодателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.31
-1.41 92.86
-1.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:11
В Сириусе открылся новогодний музыкальный фестиваль
3:03
В Москву и Петербург пришло резкое похолодание
2:05
Захарова опровергла информацию об эвакуации семей дипломатов РФ из Венесуэлы
1:30
Денис Степанов: «К человеку нужно относиться с изучением и любовью»
1:07
Разработчик видеоигр Винс Зампелла погиб в автомобильной аварии
0:18
Огромная тумба упала на четырехлетнюю россиянку и чуть не убила ее в Испании

Сейчас читают

Средняя Азия заберет часть европейских объемов «Газпрома»
«Не очень талантливые»: Всеволод Кузнецов объяснил «плохую» дикцию актеров
Клюква, торговый центр и неоновый хоррор: о чем третий сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026