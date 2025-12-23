Захарова опровергла информацию об эвакуации семей дипломатов РФ из Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью 5-tv.ru опровергла информацию Associated Press (АР) о якобы эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы.

Политик назвала подобные действия информационного агентства «классической дезинформацией» с целью влияния на ситуацию внутри Венесуэлы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в МИД РФ указали на целенаправленное нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы из-за одностороннего характера решений, который создает угрозу международному судоходству. Как отметили в министерстве, эскалация конфликта между США и Венесуэлой может обернуться непредсказуемыми последствиями для Западного полушария.



До этого, 17 декабря, американский журналист Такер Карлсон предупредил о вероятном объявлении войны со стороны США Венесуэле. В тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил ООН об угрозе суверенитету страны, осудив «эскалацию угроз» Вашингтона. Однако Конгресс США отклонил резолюцию против боевых действий на территории Венесуэлы. Документ поддержали 211 конгрессменов, против проголосовали 213 законодателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX