Может стоить улыбки: как правильно отбеливать зубы

Александра Якимчук
То, сколько держится эффект процедуры, зависит от качества соблюдения рекомендаций врача.

Как правильно отбеливать зубы

Стоматолог Хритова: отбеливатели с грубыми абразивами вредят эмали зубов

Отбеливающие вещества с грубыми абразивами сильно вредят эмали зубов. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-стоматолог Анастасия Хритова.

По словам эксперта, отбеливание рисовой водой, содой, порошком из таблеток угля может сделать улыбку белее, но сильно навредить эмали. Дело в том, что все эти способы эффективны за счет грубых частиц абразива. Их действие основано на истирании эмали вместе с присутствующим в ней пигменте.

Оптимальным методом в настоящий момент считается профессиональное отбеливание. Оно может проводиться как у стоматолога, так и по его назначению дома. Этот способ воздействует напрямую на пименты без разрушения эмали. В некоторых случаях врач назначает специальный курс чистки зубов отбеливающими пастами с мягкими абразивами.

В профессиональном отбеливании используется гель, который наносят на специально подготовленную поверхность зубов. Затем его смывают.

«С течением времени в зубах образуются хромогены — вещества, которые при окислении превращаются в окрашенные вещества — пигменты. Гель содержит в себе пероксиды, которые разрушают данные хромогены. Тем самым происходит отбеливание зубов, которые становятся светлее», — уточнила Хритова.

Она добавила, что количество тонов, на которое происходит осветление, зависит от цвета зубов. Если они изначально светлые, то после процедуры станут еще светлее — на один-два тона. Если темные, то изменятся на несколько тонов.

Для сохранения белизны зубов процедура повторяется раз в полгода. Эффект после данного метода держится несколько месяцев. Длительность во многом зависит от соблюдения пациентом рекомендаций стоматолога.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как избежать порчу зубов из-за стресса.

