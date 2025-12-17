Длительный стресс портит зубы и десны — как этого избежать

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 15 0

Кортизол серьезно ослабляет иммунитет человека.

Как стресс портит зубы и десны

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Шавров: стресс вредит зубам и деснам

Длительный стресс может стать причиной серьезных заболеваний десен, включая гингивит и пародонтит. Об этом изданию Газета.ру рассказал стоматолог-пародонтолог Дмитрий Шавров.

«Когда человек испытывает стресс, его организм вырабатывает гормон кортизол. Если стресс длится долго, этот гормон начинает вредить деснам сразу несколькими способами», — объяснил врач.

По его словам, кортизол ослабляет иммунитет, снижает выработку коллагена, усиливает воспаление и ухудшает кровоснабжение десен, делая их уязвимыми для инфекций.

Шавров отметил, что на фоне стресса часто обостряется гингивит (десны краснеют, кровоточат. — Прим. ред.), ускоряется развитие пародонтита, а также возникает бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, которое повреждает эмаль и ткани.

Для профилактики эксперт рекомендует даже в напряженные периоды не пропускать двукратную чистку зубов, использовать зубную нить или ирригатор и при первых симптомах воспаления сразу обращаться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему нельзя "спасать" испорченную еду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:39
США полностью запретили въезд гражданам семи стран Азии и Африки
0:20
Длительный стресс портит зубы и десны — как этого избежать
0:01
Кешбэк для родителей: как получить семейную налоговую выплату в 2026 году
23:41
Торопился сесть в такси: мужчина погиб под колесами трамвая в Москве
23:21
Строго запрещено: как помочь человеку при обморожении
23:00
«Тайный Санта» с подвохом: как офисные подарки превращаются в кошмар

Сейчас читают

Выселят или нет? Адвокат дала прогноз по «делу Долиной» после решения Верховного суда
«Тайный Санта» с подвохом: как офисные подарки превращаются в кошмар
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медработникам и педагогам

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026