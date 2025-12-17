Стоматолог Шавров: стресс вредит зубам и деснам

Длительный стресс может стать причиной серьезных заболеваний десен, включая гингивит и пародонтит. Об этом изданию Газета.ру рассказал стоматолог-пародонтолог Дмитрий Шавров.

«Когда человек испытывает стресс, его организм вырабатывает гормон кортизол. Если стресс длится долго, этот гормон начинает вредить деснам сразу несколькими способами», — объяснил врач.

По его словам, кортизол ослабляет иммунитет, снижает выработку коллагена, усиливает воспаление и ухудшает кровоснабжение десен, делая их уязвимыми для инфекций.

Шавров отметил, что на фоне стресса часто обостряется гингивит (десны краснеют, кровоточат. — Прим. ред.), ускоряется развитие пародонтита, а также возникает бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, которое повреждает эмаль и ткани.

Для профилактики эксперт рекомендует даже в напряженные периоды не пропускать двукратную чистку зубов, использовать зубную нить или ирригатор и при первых симптомах воспаления сразу обращаться к врачу.

