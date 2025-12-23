Daily Mail: в Великобритании намерены запретить варку живых омаров и крабов

В Великобритании планируют ввести запрет на варку живых омаров и крабов. Как сообщила газета Daily Mail, инициатива исходит от Лейбористской партии и направлена на усиление защиты животных.

В публикации отмечается, что в рамках кампании лейбористов поварам и домашним кулинарам могут запретить готовить омаров и крабов заживо — способом, который на протяжении многих лет считался традиционным. Представители партии заявили, что такой метод приготовления ракообразных нельзя считать гуманным способом умерщвления.

Уточняется, что ограничения планируется распространить не только на омаров и крабов, но также на креветок, кальмаров и осьминогов.

По данным издания, инициатива уже вызвала недовольство среди рыбаков и владельцев ресторанов. Представители отрасли считают, что новые правила приведут к росту издержек, осложнят работу заведений общепита и фактически положат конец торговле живыми моллюсками.

