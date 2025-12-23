В Великобритании намерены запретить варку живых омаров и крабов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 139 0

Инициатива Лейбористской партии по защите животных вызвала резкую реакцию со стороны рыбаков и ресторанного бизнеса.

Почему могут запретить варку живых омаров и крабов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: в Великобритании намерены запретить варку живых омаров и крабов

В Великобритании планируют ввести запрет на варку живых омаров и крабов. Как сообщила газета Daily Mail, инициатива исходит от Лейбористской партии и направлена на усиление защиты животных.

В публикации отмечается, что в рамках кампании лейбористов поварам и домашним кулинарам могут запретить готовить омаров и крабов заживо — способом, который на протяжении многих лет считался традиционным. Представители партии заявили, что такой метод приготовления ракообразных нельзя считать гуманным способом умерщвления.

Уточняется, что ограничения планируется распространить не только на омаров и крабов, но также на креветок, кальмаров и осьминогов.

По данным издания, инициатива уже вызвала недовольство среди рыбаков и владельцев ресторанов. Представители отрасли считают, что новые правила приведут к росту издержек, осложнят работу заведений общепита и фактически положат конец торговле живыми моллюсками.

Ранее сообщалось о возможном резком сокращении численности рыб в Черном море. Причиной может стать активное распространение хищного корейского окуня, который ранее не встречался в этом регионе. По мнению крымских ученых, этот вид мог попасть в акваторию либо с балластными водами судов, либо вместе с мальками устриц, завезенными с Дальнего Востока.

Корейский окунь представляет угрозу для местных видов, включая креветок, крабов и барабулю, которыми он питается, а также для скорпен и горбылей, с которыми конкурирует за кормовую базу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.31
-1.41 92.86
-1.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:30
В Великобритании намерены запретить варку живых омаров и крабов
9:13
У экс-генпрокурора Украины во время обысков нашли слитки золота и элитные часы
9:00
Спорная территория: сколько времени осталось жить Долиной в проданной квартире
8:47
У актера Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг
8:31
За ночь силы ПВО России сбили 29 беспилотников ВСУ
8:18
Может стоить улыбки: как правильно отбеливать зубы

Сейчас читают

Средняя Азия заберет часть европейских объемов «Газпрома»
Свердловский Минздрав неудачно пошутил о пенсионерке и сосиске
Клюква, торговый центр и неоновый хоррор: о чем третий сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026