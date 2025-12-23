В Японии медведи растерзали рекордное количество людей в 2025 году

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Атаки диких животных приобрели тревожный масштаб, заставив власти и жителей говорить о новой реальности сосуществования с хищниками.

Волки и медведи усилили угрозу людям в Азии в 2025 году

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ralf Kistowski

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уходящий год запомнился не только политическими и экономическими событиями, но и резким ростом числа нападений диких животных на людей в странах Азии. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Японии и Индии, где хищники все чаще выходят к населенным пунктам и нападают на человека.

В Японии зафиксирован рекорд по количеству атак медведей на людей. Только за октябрь было зарегистрировано 88 нападений — более чем в два раза больше, чем месяцем ранее. К декабрю число погибших достигло 13 человек, а инциденты произошли в 21 из 47 префектур страны.

Местные власти отмечают, что проблема затронула значительную часть государства. Жители районов, прилегающих к лесам, стараются выходить из домов только в светлое время суток, однако даже это не всегда спасает. Так, в центре города Дайсен медведь напал на 82-летнюю женщину, и лишь случайный прохожий смог предотвратить трагедию.

Хищники все чаще проникают и в жилые дома. В текущем году в Хоккайдо медведи убили 81-летнюю женщину и разносчика газет. Эксперты связывают рост агрессии животных с сокращением сельского населения и дефицитом кормовой базы, из-за чего медведи осваивают новые территории и ищут пищу в населенных пунктах.

Параллельно схожая проблема наблюдается и в Индии. В отдельных регионах страны угрозу для местных жителей представляют волки-людоеды, а также редкие азиатские львы, которые все чаще выходят за пределы охраняемых территорий.

На этом фоне противостояние человека и дикой природы в Азии становится все более острым, а власти вынуждены искать новые меры для защиты населения и сохранения баланса между безопасностью людей и охраной животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.31
-1.41 92.86
-1.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:41
И снова коронавирус: россиян призвали прививаться от ковида
12:25
Зеленский решил поменять даты праздников на Украине
12:19
ВС РФ освободили населенные пункты Андреевка и Прилипка
12:13
Два человека погибли: автомобиль с рыбаками ушел под лед в Приморье
12:05
Британцев хотят оставить без рождественского хита Jingle Bells
12:00
В Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей

Сейчас читают

Суд заочно арестовал Гарри Каспарова* за оправдание терроризма
«Ему было тяжело»: Немоляева рассказала о последних годах жизни Лобоцкого
В Великобритании намерены запретить варку живых омаров и крабов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026