Еда тут ни при чем: почему мы набираем вес за новогодние праздники

Daily Mail: на новый год вы набираете вес не из-за еды

Каждый декабрь люди привычно обвиняют новогодний стол в лишних килограммах. Исследования показывали, что в один только день Рождества жители Великобритании могут потреблять до 6 000 калорий — в три раза больше рекомендованной нормы NHS для мужчин и в четыре раза больше нормы для женщин. Об этом пишет Daily Mail.

Однако, по словам профессора Франклина Джозефа — консультанта по эндокринологии, диабету и ожирению и основателя лондонской клиники снижения веса, — сама по себе праздничная еда редко становится причиной реального набора жира.

«Пару дней еды тело переживет»

Эксперт подчеркивает, что люди серьезно переоценивают вред нескольких дней более калорийного питания. Жировая ткань, по его словам, не появляется мгновенно.

Он объясняет, что накопление жира — медленный процесс, и несколько пирогов с фаршем сами по себе не способны привести к заметным изменениям фигуры.

Главный виновник — неподвижность

Настоящую проблему профессор Джозеф видит в другом — резком снижении физической активности во время праздников.

Многочасовое сидение перед телевизором, долгие поездки, лежание на диване и отсутствие привычного движения серьезно нарушают работу обмена веществ. В результате организм хуже перерабатывает сахар и жиры, а все лишнее начинает откладываться «про запас».

Эксперт отмечает, что часы, проведенные без движения — за фильмами, разговорами или путешествиями, — влияют на вес гораздо сильнее, чем сама еда.

Скука заставляет есть больше

Малоподвижность, по словам врача, также сбивает естественные сигналы аппетита. Люди начинают есть не потому, что голодны, а из-за скуки.

Именно это сочетание — отсутствие движения, перекусы «на автомате» и алкоголь — превращает последние недели декабря в идеальные условия для набора веса.

Диета не нужна — нужно двигаться

Профессор подчеркивает, что решение проблемы вовсе не в жестких ограничениях и отказе от праздничных блюд.

По его словам, не требуется ни строгая диета, ни интенсивные тренировки. Даже легкая активность — короткие прогулки после еды, помощь на кухне, уборка, регулярное вставание и мягкая растяжка — уже дают заметный эффект.

Он отмечает, что даже минимальное движение улучшает переработку пищи организмом и работает эффективнее, чем отказ от десерта.

Почему вес «прыгает» после праздников

Врач также успокаивает тех, кто пугается цифр на весах после Рождества. В большинстве случаев речь идет не о жировой ткани, а о задержке жидкости и воспалительных процессах, вызванных соленой пищей, алкоголем и малой активностью.

Однако он предупреждает: если праздничная неподвижность затянется и перейдет в январь, временные колебания веса действительно могут перерасти в реальный набор жира.

Осторожно с резким «началом новой жизни»

Эксперт советует не превращать День подарков или 1 января в старт экстремальной диеты. Резкие ограничения, по его словам, повышают уровень стресса, усиливают тягу к еде и нередко заканчиваются срывами.

Вместо этого он рекомендует спокойно наслаждаться праздниками, сохранять хотя бы минимальную активность и возвращаться к привычному режиму уже после каникул.

