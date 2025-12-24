Фармаколог Быков: после гриппа повышается риск снижения артериального давления

После перенесенного гриппа и других респираторных инфекций у пациентов повышается риск резкого снижения артериального давления при смене положения тела. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал клинический фармаколог Александр Быков.

По словам специалиста, инфекция — это системный стресс для организма, сопровождающийся активацией иммунной системы, а также сильным воспалительным ответом. Поэтому после перенесенного заболевания воспаление может сохраняться на протяжении нескольких недель.

«Наиболее чувствительными к этим изменениям являются сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Воспаление приводит к увеличению нагрузки на миокард, изменению сосудистого тонуса, нарушению микроциркуляции и распределению жидкости», — объяснил Быков.

Эксперт подчеркнул, что в поствирусный период на фоне приема лекарств для контроля давления и мочегонных средств повышается риск ортостатической гипотензии — снижения давления при принятии вертикального положения. Это может привести к головокружению или обмороку.

Кроме того, Быков отметил, что у пациентов с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма или хроническая обструктивная болезнь легких, восстановление после вирусной инфекции замедляется. Это проявляется затяжным кашлем, сильной усталостью и ощущением нехватки воздуха.

При этом фармаколог отметил, что в большинстве случаев поствирусные изменения обратимы. Выраженность симптомов снижается по мере восстановления организма.

