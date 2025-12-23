И снова коронавирус: россиян призвали прививаться от ковида

Россиян призвали вновь вакцинироваться от ковида

Россиян призывают снова вакцинироваться от ковида. Как рассказал «Известиям» научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург, у ранее привитых нет иммунитета к новым штаммам коронавируса. А они заразнее прежних.

После перенесенной инфекции организм ослаблен, у пациентов развиваются другие тяжелые заболевания. Гинцбург предлагает внести прививку от COVID-19 в национальный календарь, чтобы она стала обязательной. По данным Роспотребнадзора, в этом году коронавирусом заразились почти 300 тысяч россиян. В большинстве случаев ковид протекал в легкой форме.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне теряют зрение после перенесенного гриппа. Сотни заболевших обращаются не только к терапевту, но и к окулисту. У большинства появляется синдром «сухого глаза», изображение расплывается, а четкость зрения не восстанавливается даже после выздоровления.

Некоторые связывают эти симптомы с новым гонконгским гриппом.

