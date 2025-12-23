И снова коронавирус: россиян призвали прививаться от ковида
У тех, кто проходил вакцинацию ранее, нет иммунитета к новым, более заразным штаммам.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Россиян призывают снова вакцинироваться от ковида. Как рассказал «Известиям» научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург, у ранее привитых нет иммунитета к новым штаммам коронавируса. А они заразнее прежних.
После перенесенной инфекции организм ослаблен, у пациентов развиваются другие тяжелые заболевания. Гинцбург предлагает внести прививку от COVID-19 в национальный календарь, чтобы она стала обязательной. По данным Роспотребнадзора, в этом году коронавирусом заразились почти 300 тысяч россиян. В большинстве случаев ковид протекал в легкой форме.
Ранее 5-tv.ru писал, что россияне теряют зрение после перенесенного гриппа. Сотни заболевших обращаются не только к терапевту, но и к окулисту. У большинства появляется синдром «сухого глаза», изображение расплывается, а четкость зрения не восстанавливается даже после выздоровления.
Некоторые связывают эти симптомы с новым гонконгским гриппом.
