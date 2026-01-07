🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня 7 января. Это день, когда внешняя суета отступает на второй план, а главные ответы приходят из глубины вашего собственного существа.

♈️Овны

Овнам пришло время научиться жить без целей и планов. Позвольте себе перестать мчать вперед и обратите внимание на мир вокруг, счастье там. 

Космический совет: поймайте ритм сердца 

Тельцы

Тельцам нужно искать красоту в простом. Сегодня вам не нужно создавать уют или служить кому-то опорой, судьба подарит вам счастье. 

Космический совет: созерцайте судьбу 

Близнецы

Близнецов сегодня может тянуть к беседе. Подавите этот позыв и обратите взор на свое сердце, сегодня ему есть что вам сказать. 

Космический совет: подчинитесь боли 

♋ Раки

Ракам необходимо исцелиться. Слишком долго вы спасали других людей и принимали их боль. Очиститесь от переживаний и позвольте себе покой. 

Космический совет: впустите свет звезд 

♌ Львы

Львам пришло время сконцентрироваться на своих скрытых способностях. Не дайте общественному одобрению определять вашу самость.

Космический совет: ищите истинный свет

♍ Девы

Девам нужно довериться доброте судьбы. Позвольте себе свободный хаос и наблюдайте, как мечты сами сбываются под напором провидения. 

Космический совет: ослабьте возжи 

♎ Весы

Весы, задумайтесь, не слишком ли много вы отдаете другим, забывая о себе. Найдите баланс между эгоизмом и альтруизмом. 

Космический совет: судьбе не нужна жертва 

♏ Скорпионы

Скорпионам пора увериться в собственных идеалах и целях. Судьба будет искушать и испытывать вас, но, если выстоите, получите еще больше. 

Космический совет: обретите фундамент

♐ Стрельцы

Стрельцам нужно обрести смысл каждого поступка. Задумайтесь о главной мысли, которая заставит вас сделать шаг, когда силы окажутся на исходе. 

Космический совет: погрузитесь в себя 

♑ Козероги

Козерогам стоит научиться признавать поражения. Позвольте себе сделать паузу и наберитесь сил для нового рывка, главная битва еще впереди. 

Космический совет: откажите гордыни 

♒ Водолеи

Водолеям можно расслабиться. Вкушайте плоды вдохновения и не заставляйте себя сразу бросаться в бой, зачастую подготовка в разы важнее. 

Космический совет: гениальность в покое 

♓ Рыбы

Рыбам сегодня можно сбежать из реальности. Погрузитесь в грезы и взгляните на свою жизнь со стороны, притянув в нее магическое очарование. 

Космический совет: поймайте мелодию звезд 

