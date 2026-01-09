🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня 9 января. Это день, когда таит в себе магию тонких связей и созидательной паузы. Сегодня лучше замедлиться и найти лучшие пути. 

♈️Овны

Овнам нужно сегодня стоит заняться подготовкой дополнительных планов и путей отступления. Ваш следующий рывок будет непрост. 

Космический совет: шаг назад к свету 

Тельцы

Тельцам стоит превратить рутину в красивейший и уникальный танец. Изящество позволит отыскать пути и решения ранее недоступные глазу. 

Космический совет: расцветайте вместе с миром 

Близнецы

Близнецам стоит быть внимательными. Сегодня мир может преобразиться в один миг, главное не упустите этот момент и изучите новые правила.

Космический совет: сверьте душу и сердце

♋ Раки

Ракам пора поверить в свою силу. Вам не нужно взваливать на себя слишком много, зачастую людям хватит одного вашего присутствия.

Космический совет: исцелите судьбу 

♌ Львы

Львам нельзя требовать плату за свои дела. Судьба и так наградит вас, но, если будете жадничать, столкнетесь с последствиями.

Космический совет: откажите искушению 

♍ Девы

Девам пора убедиться, что некоторые проблемы решаются сами собой. Не торопитесь кидаться в бой, позвольте судьбе покончить с врагами. 

Космический совет: вам не нужен меч 

♎ Весы

Весам стоит отбросить страх возвращения. Не нужно сжигать мосты и думать, что вас не простят. Поверьте вас ждут. 

Космический совет: простите себя 

♏ Скорпионы

Скорпионам нужно вспомнить, что помимо души у них есть и тело. Прислушайтесь к боли вашей оболочки и дайте ей отдохнуть. 

Космический совет: изнурите судьбу, а не себя 

♐ Стрельцы

Стрельцам лучше поддаться спонтанности. Не ищите причин для действийте, не стройте планов и не думайте о целях. Плывите по течению. 

Космический совет: ответ в шалости звезд

♑ Козероги

Козерогам пора искать наставника. Ваш путь может быть слишком сложен для одного человека, не стесняйтесь просить совета. 

Космический совет: поверьте в знаки 

♒ Водолеи

Водолеям особенно важно оставаться реалистами. Магия сегодня слишком сильна, так что не пытайтесь ее обуздать.

Космический совет: бейтесь пока сердце в огне 

♓ Рыбы

Рыбам пора заземлиться. Ваша магическая интуиция также сильна, но уже опасна, поэтому прислушивайтесь к ней с особой осторожностью. 

Космический совет: не потеряйте путь домой 

