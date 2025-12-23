Первый экспертный форум Открытого диалога в НЦ «Россия» запланирован на конец января 2026 года

В пространстве Национального центра «Россия» 30 января 2026 года запланировано проведение первого экспертного форума Открытого диалога. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ, заместитель Председателя организационного комитета Национального центра «Россия» Максим Орешкин.

Мероприятие соберет специалистов со всего мира по многим направления. В ходе форума участники обсудят инициативы и предложения авторов эссе. Основное мероприятие экспертного форума Открытого диалога состоится в апреле следующего года.

«Инициатива Открытого диалога шаг за шагом набирает обороты. Число авторов и экспертов превысило 3000 человек из 102 стран мира, говорящих на 18 языках. Все они вносят вклад в формирование видения будущего и глобального развития мира», — сказал Орешкин.

Проект стартовал в апреле 2025 года. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу, что Открытый диалог — это шаг к формированию новой глобальной модели роста.

Орешкин отметил, что из-за повышенного интереса к Открытому диалогу, срок приема эссе продлен до 30 января следующего года. Прием работ ведется по четырем направлениям: инвестиции в человека, инвестиции в технологии, инвестиции в связанность и инвестиции в среду. Участие в очной программе в Москве приняли более 100 гостей из 48 стран.

