Кресты на лбу: зачем древние нубийцы набивали детям татуировки на лице

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Подавляющему большинству обладателей нательных рисунков было меньше 11 лет.

Фото: 5-tv.ru

Live Science: древние нубийцы набивали детям татуировки в религиозных целях

Археологи раскрыли цель татуировок на лицах древних нубийских детей. Таким образом обозначалась принадлежность к христианству, сообщает Live Science.

Специалисты обнаружили следы нательных рисунков на мумиях малышей, проживавших в Нубии около 1400 лет назад. Раскопки проходили на объектах в Судане, включая памятник Кулубнарти из эпохи христианства. Исследователи во главе с Энн Остин из Университета Миссури–Сент-Луис проанализировали свыше тысячи останков, применив инфракрасную микроскопию.

Всего удалось выявить 17 мумий с отчетливыми татуировками и еще шесть с возможными следами выцветших узоров. У жителей Кулубнарти рисунки в виде точек и линий чаще всего размещались на лбу, висках, щеках или у бровей. Подавляющее большинство обладателей тату — дети младше 11 лет.

Частый элемент — ромб из четырех точек на лбу, который ученые связывают с символикой христианского креста. Энн Остин предположила, что если узоры обозначали христианскую принадлежность, родители стремились навсегда пометить детей как верующих. Группа изучает разные гипотезы практики.

Остин отметила правдоподобность версии о татуировках как части обряда крещения, если они служили знаком христианства в Кулубнарти. По ее мнению, рисунки могли наносить также для защиты или по лечебным причинам.

