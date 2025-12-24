Подозреваемую в торговле органами украинку экстрадировали в Казахстан

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Она входила в состав транснациональной организованной преступной группы.

Украинку экстрадировали из Польши в Казахстан

Фото: www.globallookpress.com/Neil Milton

Гражданку Украины, подозреваемую в торговле органами, экстрадировали из Польши в Казахстан. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Казахстана.

Ведомство уточнило, что сотрудники Генпрокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола при поддержке Министерства иностранных дел республики организовали экстрадицию женщины, объявленной в розыск за участие в незаконной торговле человеческими органами.

Подозреваемая состояла в транснациональной организованной преступной группе. В период 2017–2018 годов она занималась незаконной куплей-продажей органов. Банда провела 56 операций по их продаже с последующей трансплантацией в клиниках Казахстана. Деятельность охватывала территорию страны и зарубежные регионы.

После преступления женщина скрылась от правоохранителей и пять лет скрывалась в международном розыске. В марте текущего года ее задержали при попытке пересечь границу Польши. Ей инкриминируют наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Германии арестовали украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила генпрокуратура ФРГ.

Накануне ареста мужчину экстрадировали из Италии. По версии следствия, он координировал группу из семи человек, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах в Балтийском море. Серия взрывов нанесла серьезный ущерб обеим трубам, полностью парализовав подачу газа.

