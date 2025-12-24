«Поганенький кофе»: инвесторы из Ижевска остались без выплат после вложений в модную франшизу

Скандал с предпринимателями сейчас разгорается в Ижевске, где десятки инвесторов вложились в модную кофейную франшизу, но почти сразу разорились. Вместо обещанных дивидендов — угрозы, а мечты о баснословной прибыли обернулись пустыми счетами. При этом заведение исправно работает и ежемесячно приносит миллионные доходы владельцу. Корреспондент «Известий» Александр Меняйлов выслушал обе стороны конфликта.

Им обещали сладкую жизнь. На деле получили горькое разочарование. Инвесторы стоят около флагмана многомиллионного бизнеса — небольшой кофейни в центре Ижевска.

Размер ларька несоразмерен цифрам из договоров. Предприниматели вкладывали сотни тысяч рублей во франшизу местных кофеен под названием «Роль». «Кофе без переплат» для посетителей, бизнес без выплат для инвесторов.

«Обещали нам очень много: выплаты ежеквартальные, хороший доход, по итогу выплат нет. И деньги по закрытым договорам не возвращаются», — рассказала пострадавшая Надежда Шутова.

Рядом с громким лозунгом еще одна надпись: «сеть основана ижевским брендом одежды». У бизнесов один владелец — Сергей Федоров. Предприниматель из Ижевска, он активно рассказывает о популярности собственных брендов в соцсетях.

На словах все красиво. Чтобы стать бизнес-партнером, нужно заплатить всего 300 тысяч рублей. Дальше — просто получать ежеквартальные проценты. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. Первые дивиденды компания исправно выплачивала. Далее начались задержки. И в конце концов, с вкладчиками просто перестали выходить на связь.

«Сергей Федоров — это злодей. Он просто обманщик, причем очень лицемерный. Деньги они не выплачивают, но их ларьки почему-то стоят по городу, и продают людям свой дешевенький, поганенький кофе», — рассказал пострадавший Артур Мокрецов.

Франшиза кофеен приносит хороший доход. Согласно информации из соцсетей, каждый день одна точка продает 392 готовых напитка. Средняя стоимость кофе — 200 рублей. Соответственно, выручка за день — примерно 79 тысяч рублей. А в месяц — до двух с половиной миллионов. Сейчас работает восемь кофеен, значит, в общей сложности, это 19 миллионов рублей в месяц.

И это несмотря на внушительные суммы от продажи одежды. Вопросов у предпринимателей накопилось много. Они решили задать их основателям франшизы. Пришли в офис. Там вкладчиков заверили: все деньги вернут. Для этого нужно подписать дополнительное соглашение.

«Было составлено допсоглашение на возврат вложенных мною средств, сначала до одной даты, потом они перенесли на другую дату. И по истечению второй даты я не увидел денежных средств никаких», — рассказал пострадавший Денис Дерябин.

Денег инвесторы так и не увидели. Как и самого Сергея Федорова. После неожиданного визита офис компании закрылся. Некоторым вкладчикам все же удалось встретиться с директором франшизы после того, как связь оборвалась.

«Он начал меня оскорблять. И предложил выйти за угол, разобраться. Я, если честно, очень сильно удивился. Я инвестировал свои деньги, теперь мне угрожают за то, что я спрашиваю, где эти деньги», — рассказал пострадавший Денис Харламов.

К лету следующего года директор планирует открыть еще 30 точек, и это только в Ижевске. Правда, воплотить свои идеи Федорову может помешать полиция. Вкладчики пишут заявления и обращаются в суд. Если служители Фемиды посчитают действия организатора франшизы незаконными, ему придется вернуть все до последней копейки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.