Предновогодний стресс: на что жалуются россиянки перед праздниками

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Накануне торжеств нередко наваливаются горы обязанностей.

Что раздражает россиянок перед праздниками

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Перед Новым годом россиянки жалуются на домашние хлопоты и траты

Около половины женщин в России отвечают за подготовку к Новому году самостоятельно. Предпраздничные заботы и хлопоты приводят женщин к выгоранию и раздражению. Life.ru выяснил, какие из предновогодних обязанностей давят на россиянок больше всего.

Чуть более четверти жительниц России делят подготовку к празднику поровну со всеми домочадцами. Лишь 17% получают помощь со стороны партнера и детей, и только в 13% семей большая часть ответственности ложится на мужчин, свидетельствуют данные программы лояльности «Х5 Клуб».

Почти каждая третья женщина страдает от нехватки инициативы со стороны других членов семьи. Подавляющее большинство респонденток испытывают финансовое давление, пятая часть из них хотела бы, чтобы муж или парень больше вкладывались в подготовку, а 17% нужна физическая помощь в работе по дому.

Наконец, наиболее утомительной обязанностью в преддверии Нового года для россиянок стали готовка и мытье посуды — на них пожаловались 36% опрошенных. На втором месте — генеральная уборка, затем планирование новогоднего стола и закупка ингредиентов. При этом 73% представительниц прекрасного пола предпочитают домашние блюда готовым из магазина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что диктор Анна Шатилова раскрыла авторский рецепт селедки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:31
Маршрутов больше, желающих меньше: почему никто не хочет поставлять газ Украине
19:14
Предновогодний стресс: на что жалуются россиянки перед праздниками
18:56
Число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд
18:37
Либидо, энергия, гармония: за чем приходили россияне к эзотерикам в 2025 году
18:18
Песков: Россия пока что не получала сигналов от Франции о возобновлении диалога
18:18
В Политехническом музее прошла «Научная елка» — специальная экскурсия об Арктике

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
В морозилке у мужчины нашли мертвую собаку, в спальне — еще 26 запертых
Обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала откровенные переписки с детьми шуткой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026