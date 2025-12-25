Самойлова заявила о намерении сохранить отношения с Джиганом

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова заявила о желании сохранить теплые и уважительные отношения с рэпером Джиганом после развода. Об этом она сообщила корреспонденту Super.ru во время благотворительной ярмарки и новогодней елки для воспитанников детского дома и интерната, которые Самойлова организовала на собственной ферме.

Общаясь с журналистами, Самойлова отметила, что рассчитывает на спокойное завершение бракоразводного процесса и надеется, что бывшие супруги смогут разойтись без конфликта. По ее словам, главным приоритетом для нее остаются четверо общих детей, ради которых она хотела бы сохранить нормальное общение с отцом семьи. Блогер подчеркнула, что не возражает против того, чтобы Джиган приезжал на ферму, однако уточнила, что рэпер там пока не появляется.

Самойлова также сообщила, что на этапе создания фермы Джиган участия не принимал. По ее словам, он не оказывал помощи в хозяйственных работах. Комментируя это, блогер в шутливой форме отметила, что супруг «не забил ни одного гвоздя».

«Он поет песни и ничего не делает — все, как всегда», — отметила она.

Отвечая на вопрос о личной жизни, Самойлова заявила, что в настоящее время не ищет новых отношений и не занимается знакомствами. При этом она уточнила, что не исключает появления мужчины в будущем, хоть на данный момент и чувствует себя комфортно и без партнера.

Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом 6 октября. Перед этим она на продолжительное время прекратила активность в социальных сетях. Рэпер, в свою очередь, направил в суд ходатайство о примирении, которое было рассмотрено в ходе очередного судебного заседания. Самойлова и Джиган состояли в отношениях с 2010 года. В браке у них родились четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид.

