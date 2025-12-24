Судоверфь «Звезда» передала заказчику арктический танкер-газовоз

Дальневосточная судоверфь «Звезда», оператором которой является компания «Роснефть», передала «Совкомфлоту» первый построенный в России арктический танкер-газовоз. «Алексей Косыгин» будет ходить по Северному морскому пути и перевозить СПГ.

«В современной отрасли это сейчас один из самых сложнейших проектов. Это наше головное судно. <…> Верфь ССК „Звезда“, наверное, первопроходцы в строительстве в нашей стране», — отметил сотрудник верфи, ответственный за сдачу газовоза, Константин Панкратов.

По словам бригадира трубопроводного цеха Алексея Арианова, проект является уникальным. По его словам, во время строительства судна возникали трудности, но их удалось решить. «Была поставлена задача сдать к Новому году — все сделали», — подчеркнул Арианов.

Судно названо в честь советского государственного деятеля Алексея Косыгина. В церемонии имянаречения танкера участвовал президент России Владимир Путин. «Алексей Косыгин» считается одним из самых совершенных судов в своем классе. Он способен ходить в арктических условиях при толщине льда в два метра.

Танкер успешно прошел ходовые испытания. Теперь ему предстоит проложить путь во льдах Северного Морского пути. В дальнейшем по этому маршруту «Алексей Косыгин» будет перевозить сжиженный природный газ, поставляя его не только на российский рынок.

Верфь «Звезда» находится в Приморском крае. Там строят технически сложные гражданские суда. Оператором верфи является «Роснефть», которая внедряет на заводе современные разработки. Так, благодаря созданию там крупнейшего сухого дока в России появилась возможность строить крупнотоннажные суда водоизмещением до 350 тысяч тонн.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.