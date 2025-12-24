В совете при президенте РФ обсудили развитие казачества в России

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Его интеграция в новых регионах идет особенно тщательно.

Фото, видео: © РИА Новости/Макс Ветров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Развитие кадрового потенциала российского казачества должно стать одним из ключевых приоритетов государственной политики. Об этом заявил помощник президента РФ Дмитрий Миронов на заседании Совета по делам казачества при президенте России.

«Во главу угла должна быть положена поддержка развития кадрового потенциала российского казачества. Всероссийское казачье общество провело в этом году большую работу в этом направлении, также необходимо ее активное продвижение на региональном уровне», — отметил Миронов.

Среди других приоритетных направлений помощник президента выделил формирование научной и образовательной базы, направленной на создание у обучающихся целостного представления о казачестве. В частности, речь идет об апробации учебно-методического пособия «История казачества России».

Отдельное внимание, по словам Миронова, уделяется развитию и интеграции казачьих обществ в новых регионах. Он отметил, что эта работа ведется особенно тщательно с целью ускорения вхождения вновь создаваемых структур во Всероссийское казачье общество.

В качестве одного из значимых событий помощник президента напомнил о произошедшем в ноябре объединении казачьих обществ Луганской Народной Республики в округ и их вхождении в состав войскового казачьего общества Всевеликого войска Донского.

Кроме того, Миронов сообщил о динамичном восстановлении структуры казачьих обществ в исторических субъектах Российской Федерации. Параллельно, по его словам, ведется работа по формированию окружных казачьих обществ в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:31
Маршрутов больше, желающих меньше: почему никто не хочет поставлять газ Украине
19:14
Предновогодний стресс: на что жалуются россиянки перед праздниками
18:56
Число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд
18:37
Либидо, энергия, гармония: за чем приходили россияне к эзотерикам в 2025 году
18:18
Песков: Россия пока что не получала сигналов от Франции о возобновлении диалога
18:18
В Политехническом музее прошла «Научная елка» — специальная экскурсия об Арктике

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
В морозилке у мужчины нашли мертвую собаку, в спальне — еще 26 запертых
Обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала откровенные переписки с детьми шуткой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026