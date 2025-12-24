В совете при президенте РФ обсудили развитие казачества в России

Развитие кадрового потенциала российского казачества должно стать одним из ключевых приоритетов государственной политики. Об этом заявил помощник президента РФ Дмитрий Миронов на заседании Совета по делам казачества при президенте России.

«Во главу угла должна быть положена поддержка развития кадрового потенциала российского казачества. Всероссийское казачье общество провело в этом году большую работу в этом направлении, также необходимо ее активное продвижение на региональном уровне», — отметил Миронов.

Среди других приоритетных направлений помощник президента выделил формирование научной и образовательной базы, направленной на создание у обучающихся целостного представления о казачестве. В частности, речь идет об апробации учебно-методического пособия «История казачества России».

Отдельное внимание, по словам Миронова, уделяется развитию и интеграции казачьих обществ в новых регионах. Он отметил, что эта работа ведется особенно тщательно с целью ускорения вхождения вновь создаваемых структур во Всероссийское казачье общество.

В качестве одного из значимых событий помощник президента напомнил о произошедшем в ноябре объединении казачьих обществ Луганской Народной Республики в округ и их вхождении в состав войскового казачьего общества Всевеликого войска Донского.

Кроме того, Миронов сообщил о динамичном восстановлении структуры казачьих обществ в исторических субъектах Российской Федерации. Параллельно, по его словам, ведется работа по формированию окружных казачьих обществ в Донецкой Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях.

