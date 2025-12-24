Умерла основательница телекомпании РЕН-ТВ Ирена Лесневская

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 57 0

Она также была издателем и главным редактором журнала The New Times.

Умерла основательница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская

Фото: © РИА Новости/Ирена Лесневская

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Основательница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщила журналист, генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская, ранее работавшая заместителем главного редактора телеканала и ведущей программы «Неделя».

«Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по „Неделе“. И — все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни», — написала Максимовская на своей странице в социальных сетях.

Ирена Лесневская основала телекомпанию РЕН ТВ в 1991 году совместно с сыном Дмитрием. С момента создания и до 2005 года она занимала должности генерального директора и президента компании. Одноименный телеканал начал вещание в 1997 году.

В разные годы Лесневская также являлась президентом холдинга REN Media Group, издателем и главным редактором журнала The New Times, членом Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:56
Испытание по управлению беспилотниками могут включить в комплекс ГТО
23:55
Юлия Барановская раскрыла секрет идеального салата: звездный лайфхак
23:24
Умер американский актер Пэт Финн из сериала «Друзья» и Сайнфелд»
23:22
Взрыв в мечети на северо-востоке Нигерии унес жизни не менее семи человек
22:48
Умерла основательница телекомпании РЕН-ТВ Ирена Лесневская
22:31
«Сам был еще пацаном»: Федор Добронравов не был готов к отцовству в молодости

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Каннибал разместил объявление о поиске человека, которого можно убить и съесть
Всего десять минут: как физические упражнения помогают «пробудить» мозг
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026