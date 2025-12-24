Умерла основательница телекомпании РЕН-ТВ Ирена Лесневская

Основательница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщила журналист, генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская, ранее работавшая заместителем главного редактора телеканала и ведущей программы «Неделя».

«Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по „Неделе“. И — все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни», — написала Максимовская на своей странице в социальных сетях.

Ирена Лесневская основала телекомпанию РЕН ТВ в 1991 году совместно с сыном Дмитрием. С момента создания и до 2005 года она занимала должности генерального директора и президента компании. Одноименный телеканал начал вещание в 1997 году.

В разные годы Лесневская также являлась президентом холдинга REN Media Group, издателем и главным редактором журнала The New Times, членом Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника».

