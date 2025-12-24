Юлия Барановская раскрыла секрет идеального салата: звездный лайфхак

Юлия Барановская: в идеальном салате все ингредиенты помещаются на вилку

В гастрономическом мире существуют тысячи рецепты салатов — овощные, мясные, рыбные и многие другие. Однако, как приготовить идеально вкусный, чтобы он наверняка понравился и запомнился, знает далеко не каждый. Телеведущая Юлия Барановская раскрыла секрет такого салата в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Чебурашка 2».

По ее словам, весь лайфхак заключается в том, что все ингредиенты должны помещаться на вилке, без огромных кубиков размером с «бревно».

«Я как бы знаю, у меня мама преподавала домоводство в школе. Поэтому я точно знаю секрет, чтобы салат был вкусным. У тебя на вилку и на ложку всегда должны помещаться все ингредиенты. Поэтому он не должен быть, понимаете, крупными кубиками, иначе тебе салат половником придется есть. Это не очень приятно. Поэтому надо всегда тот же „Оливье“ или еще какой-то делать так, чтобы у тебя на вилку поместились все ингредиенты. Все должно быть достаточно мелко», - поделилась телеведущая, отметив, что ее любимый салат — это «Селедка под шубой».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, народная артистка РСФСР, диктор Анна Шатилова раскрыла авторский рецепт селедки.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX