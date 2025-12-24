Юлия Барановская раскрыла секрет идеального салата: звездный лайфхак

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 14 0

Телеведущая также рассказала о своей любви к «Селедке под шубой».

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юлия Барановская: в идеальном салате все ингредиенты помещаются на вилку

В гастрономическом мире существуют тысячи рецепты салатов — овощные, мясные, рыбные и многие другие. Однако, как приготовить идеально вкусный, чтобы он наверняка понравился и запомнился, знает далеко не каждый. Телеведущая Юлия Барановская раскрыла секрет такого салата в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Чебурашка 2».

По ее словам, весь лайфхак заключается в том, что все ингредиенты должны помещаться на вилке, без огромных кубиков размером с «бревно».

«Я как бы знаю, у меня мама преподавала домоводство в школе. Поэтому я точно знаю секрет, чтобы салат был вкусным. У тебя на вилку и на ложку всегда должны помещаться все ингредиенты. Поэтому он не должен быть, понимаете, крупными кубиками, иначе тебе салат половником придется есть. Это не очень приятно. Поэтому надо всегда тот же „Оливье“ или еще какой-то делать так, чтобы у тебя на вилку поместились все ингредиенты. Все должно быть достаточно мелко», - поделилась телеведущая, отметив, что ее любимый салат — это «Селедка под шубой».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, народная артистка РСФСР, диктор Анна Шатилова раскрыла авторский рецепт селедки.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:56
Испытание по управлению беспилотниками могут включить в комплекс ГТО
23:55
Юлия Барановская раскрыла секрет идеального салата: звездный лайфхак
23:24
Умер американский актер Пэт Финн из сериала «Друзья» и Сайнфелд»
23:22
Взрыв в мечети на северо-востоке Нигерии унес жизни не менее семи человек
22:48
Умерла основательница телекомпании РЕН-ТВ Ирена Лесневская
22:31
«Сам был еще пацаном»: Федор Добронравов не был готов к отцовству в молодости

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Каннибал разместил объявление о поиске человека, которого можно убить и съесть
Всего десять минут: как физические упражнения помогают «пробудить» мозг
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026